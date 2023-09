Potrebbe essere un Atletico Madrid in emergenza quello che si presenterà martedì all'Olimpico per sfidare la Lazio in Champions League. Per problemi fisici è già quasi certo il forfait del capitano Koke. A rischio c'è pure De Paul, le cui condizioni saranno valutate nei prossimi giorni e probabilmente resterà a riposo in campionato nella sfida dei Colchoneros al Valencia. E oggi in infermeria si è aggiunto pure il difensore Çağlar Söyüncü. Come si legge in una nota del club madrileno: "Il giocatore ha accusato qualche fastidio nella zona inguinale. I medici del club stanno valutando l'entità di questa problematica e monitoreranno la sua evoluzione".