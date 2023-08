Trattativa in corso tra la Lazio e il Marsiglia per Guendouzi. Una base di accordo intorno ai 15 milioni (L'OM partiva da una richiesta di 20) c'è, ma si stanno limando i dettagli riguardo la formula. Lotito inizialmente proponeva un prestito con diritto di riscatto, mentre i francesi vogliono un obbligo garantito. I colloqui in corso da ieri stanno portando a un punto d'incontro sui un obbligo condizionato a determinati risultati. Con gli agenti del centrocampista, classe '99, c'è invece già un'intesa per un quadriennale da 2,5 milioni a stagione.