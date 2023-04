Proseguirà il matrimonio tra la Lazio e Felipe Anderson. Almeno questa è l'intenzione, che però va messa nero su bianco con un rinnovo di contratto. L'accordo attuale scade nel 2024 e le parti sono già al lavoro per prolungare il legame almeno fino al 2027. La società è in parola col giocatore, che per tornare in biancoceleste aveva accettato di abbassarsi l'ingaggio, dietro la promessa di un futuro adeguamento.



Come spiega la Gazzetta dello Sport oggi, club e calciatore stanno discutendo le cifre. Attualmente il brasiliano, cardine dello schieramento tattico di Sarri, percepisce 2,5 milioni. La sua importanza in rosa verrà riconosciuta aumentando lo stipendio ad almeno 3 milioni più bonus a stagione. Le prossime settimane a cavallo della fine della stagione saranno decisive per arrivare al più presto alla firma.