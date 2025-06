Lazio, lavori in corso per le nuove maglie e il ritorno dell'aquila all'Olimpico

AFP via Getty Images

. I lavori in corso per la nuova stagione in casasi concentrano non solo sul mercato dei calciatori, ma anche sui dettagli di stile. Come scrive oggi il Corriere dello sport da Formello trapelano i primi indizi sulle maglie da gioco del prossimo anno, che saranno presentate il prossimo mese.Confermati i colori celeste e bianca per la prima e la seconda maglia, come spesso avvenuto negli ultimi anni, in ossequio alla tradizione dei colori sociali del club. Le indiscrezioni parlano anche di motivi geometri disegnati sulla divisa, che richiamano le forme più indicative dei monumenti e della storia di Roma. Per la terza maglia invece, sempre stando a quanto riporta il CorSport, la Mizuno - fornitore tecnico biancoceleste dal 2022 - proporrà il colore blu con il simbolo della'aquila stilizzato.

A proposito di aquila, in queste settimane sono andati avanti anche i colloqui per il nuovo falconiere. La causa legale con Juan Bernabé, ancora peraltro barricato nel suo appartamento dentro Formello, prosegue; ma intanto la società vuole iniziare la prossima stagione tornando a offrire ai propri tifosi lo spettacolo del volo di Olympia (o di chi prenderà il suo posto). Da Formello, scrive oggi Il Messaggero, fanno sapere che la scelta è tra due candidati - top secret le identità - e che(tra settembre e ottobre quindi) potrebbe esserci l'esordio per il nuovo falconiere.