Solo palestra e lavoro defaticante oggi per la Lazio. Dopo settimane di allenamenti intensi a Formello, Sarri preserverà le forze dei suoi uomini in questi giorni in Turchia. L'obiettivo è giocare al meglio anche la prossima amichevole, venerdì contro L'Hatayspor per poi tornare a Roma e preparare l'ultimo impegno, in Spagna con l'Alicante, prima delle festività.



Il tecnico toscano ai microfoni di Lazio Style si è detto contento dell'atteggiamento dei suoi uomini durante le sedute di questa lunga sosta. Freme per riavere al più presto a disposizione anche Milinkovic - che sta smaltendo il problema alla caviglia accusato in Qatar - e intanto si gode il ritrovato entusiasmo del gruppo biancoceleste: "Siamo contenti del lavoro svolto. Il bel clima che c'è intorno alla squadra ha contagiato anche lo staff". Da qui a Natale l'obiettivo sarà quello di ritrovare gli automatismi in campo e mettere benzina nelle gambe. Poi, dopo le festività si tornerà a spingere al massimo per arrivare già a pieno ritmo alla ripresa del campionato, il 4 gennaio a Lecce.