Darko Lazovic respinge le sirene di mercato. Con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, il laterale del Genoa è entrato nel mirino della Lazio che vorrebbe portarlo nella Capitale a parametro zero. Lui, però, almeno ufficialmente smentisce di voler lasciare i rossoblù: "Sto trattando con la società - ha detto il serbo questo pomeriggio a margine di un evento promozionale - Io sto bene qui. Sono a Genova da quattro anni e sto bene ma non tutto dipende da me".