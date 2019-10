Dopo il 3-3 contro l’Atalanta, la Lazio è tornata oggi in campo in vista del match di Europa League contro il Celtic. Sospiro di sollievo per Inzaghi: Luis Alberto, che ieri aveva accusato un fastidio muscolare nel finale di gara, ha partecipato regolarmente al riscaldamento per poi fare corsa defaticante coi titolari di ieri. Non si è allenato Marusic, mentre Lazzari è rimasto a riposo per l’attacco gastrointestinale che lo ha fermato ieri. Riaggregato regolarmente Berisha, che ha smaltito l’affaticamento muscolare accusato in nazionale.