Tra le note negative per la Lazio dopo la sconfitta di ieri sera contro l'Inter ne spunta una che potrebbe avere ripercussioni anche contro la Sampdoria. Non è passata inosservata la bestemmia di Manuel Lazzari durante la gara, ripresa dalle telecamere di SkySport. Con ogni probabilità, visti i precedenti in casi del genere, le immagini nelle prossime ore saranno al vaglio del Giudice Sportivo. Dovesse arrivare la sanzione, Lazzari andrebbe incontro alla squalifica per un turno con tanto di ammenda. Salterebbe perciò la sfida contro la Sampdoria.