Al termine del primo tempo di Empoli-Lazio ai microfoni di SkySport ha parlato uno dei marcatori dei biancocelesti. Si tratta di Manuel Lazzari. Ecco come si è espresso il terzino destro: “Sicuramente i primi 10 minuti sono stati duri. Non riuscivo a respirare per l’afa. Poi siamo venuti fuori pian piano, abbiamo creato tanto, potevamo segnare di più. È stato un primo tempo soddisfacente, ma non basta. Dobbiamo segnare ancora per non far reagire l’Empoli. Nuovo ruolo? Dopo 7 anni di difesa a 5 sono solo due mesi che lavoro a 4. Mi servirà tanto lavoro, dovrò migliorare in fase difensiva, ma darò tutto in ogni allenamento per cercare di convincere il mister”.