Lazzari-Lazio, c'è l'accordo definitivo. I biancocelesti hanno definito anche gli ultimi dettagli con la Spal, Lazzari è vicinissimo alla Lazio. Come riporta Sololalazio.it, tra i due club mancava l'intesa sulle modalità di pagamento, ma l'incontro in Lega tra Mattioli e Lotito ha appianato le divergenze.



MERCATO LAZIO - Lazzari può arrivare a Roma, entro domani verranno programmate le visite mediche. Viaggio inverso per Murgia: rimarrà alla Spal a titolo definitivo, con un accordo tra gentiluomini di prelazione in caso di esplosione del classe '96.