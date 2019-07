Manuel Lazzari ha già parlato con Inzaghi. Al centro sportivo di Formello, dove stava andando in scena il secondo allenamento stagionale, l'oramai ex esterno della Spal è arrivato con i suoi agenti a margine della seduta pomeridiana.



LAZZARI LAZIO - Come riporta la radio ufficiale del club, Lazio Style Radio, Lazzari si è fermato a parlare con il tecnico Simone Inzaghi e con il preparatore Fabio Ripert, domani effettuerà le visite mediche con Jony, e sarà a tutti gli effetti un giocatore della Lazio.