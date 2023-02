Accanto a Maurizio Sarri in sala stampa ac'èIn vista della gara di domani in, il terzino dellaha risposto così alle domande dei cronisti:"Come ha detto il mister non dobbiamo sbagliare gara a livello mentale. Ci è già successo nel girone di Europa League. Domani l'1-0 dell'andata varrà poco. Io personalmente mi sento bene.Al livello fisico spendo tanto, perché mi piace molto spingere, ma giocando a 4 però è fondamentale anche la fase difensiva.Sappiamo che in Europa gli arbitri lasciano correre di più, ma ci sono anche più cartellini e ogni intervento che fai è un pericolo. Non deve però essere un alibi. Dobbiamo fare i conti anche con questo.Noi dobbiamo concentrarci solo su noi stessi e pensare a passare il turno domani. Le assenze non devono essere una scusa. Abbiamo giocatori importanti che possono sostituire chi non c'è. Dobbiamo pensare solo a giocare e essere più forti delle difficoltà.A Pellegrini non devo dare nessun consiglio. Ha già tanta esperienza. Deve solo abituarsi a quello che dice il mister. Non è facile giocando ogni tre giorni e avendo poco tempo per allenarsi, ma lui è un ragazzo sveglio e penso che non avrà problemi".