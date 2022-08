L'esterno di difesa della Lazio Andrea Lazzari ha parlato a Sky prima della gara contro il Bologna:



"Quest'anno abbiamo tanti nuovi acquisti e non vediamo l'ora di entrare in campo per valutare la situazione. Oggi partiamo in casa, davanti al nostro pubblico, e ci teniamo a fare subito bene: speriamo di fare come alla prima giornata dell'anno scorso e portare a casa i tre punti".