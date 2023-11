Manuel Lazzari, laterale della Lazio, ha analizzato a Sky Sport il pareggio di questa sera con la Roma: "Questo 0-0 è un'occasione persa soprattutto per com'è andato il primo tempo. Abbiamo avuto tre-quattro occasioni nitide per segnare. Ora c'è la sosta, in queste due settimane lavoreremo forte per farci trovare pronti alla ripresa".



Ancora sulla partita con la Roma: "Abbiamo ritrovato solidità difensiva. Le occasioni nel primo tempo sono state nitide, purtroppo a volte ci sono anche gli avversari. Siamo stati un po' sfortunati. Nel secondo tempo la gara è stata più equilibrata, potevamo creare qualcosina di più ma alla fine abbiamo ottenuto un punto tutto sommato importante".



Sulla Lazio meno brillante rispetto all'anno scorso: "Le squadre avversarie ci hanno studiato di più, ormai sono tre anni che lavoriamo con mister Sarri. Non è più facile come prima. Penso però che quando ritroveremo più fluidità non ci saranno problemi. I nostri attaccanti centrali sono fortissimi. Non ho dubbi che ci rialzeremo".



Sulle pressioni del derby: "Quando giochi il derby sai che non devi perdere, c'era tantissima voglia di vincere nel nostro spogliatoi".