In attesa del fischio d'inizio di Lazio-Benevento, Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni ufficiali biancocelesti. Ecco come si è espresso l'esterno destro del club capitolino: "Oggi è una partita fondamentale perché siamo reduci da diversi risultati utili consecutivi, poi dopo il Benevento abbiamo due confronti diretti per la nostra classifica quindi oggi i tre punti saranno ancor più fondamentali".



E continua: "Il mister ci carica sempre, ogni giorno, anche se non è presente fisicamente, è sempre al nostro fianco anche da remoto, quindi anche oggi prima della partita ci ha caricato, ci ha ricordato quanto possa essere importante la partita di oggi quindi speriamo di regalargli questa vittoria in campo. Il Benevento è una squadra molto organizzata, lotta per la salvezza, dovremo avere pazianeza, far girare la palla velocamente e poi essere cattivi sotto porta".