Segnali positivi in casa Lazio da Manuel Lazzari. Oggi ha lavorato a parte, ma sta accelerando e vuole accorciare i tempi di recupero dopo lo stiramento accusato in Nazionale. Proverà a strappare la convocazione per il Bologna, per poi giocare contro il Bruges mercoledì prossimo in Champions League. Lazzari non vuole mancare all’appuntamento europeo.