Bene i tre punti contro il Crotone (non senza qualche difficoltà), ma niente sconti per la Lazio. Inzaghi non ha concesso neanche un giorno di riposo in questo weekend ai suoi calciatori. Anzi, già da oggi il tecnico piacentino ha iniziato a preparare tatticamente la sfida contro il Bayern Monaco. Dopo l’1-4 dell’andata il club biancoceleste avrà l’obbligo di onorare al meglio questa competizione che l’ha visto accedere agli ottavi di finale dopo 20 anni.



LAZZARI, TATTICA IN GRUPPO – La notizia principale di stamani è il rientro in gruppo di Manuel Lazzari. L’esterno destro ha iniziato con una seduta differenziata basata su cambi di direzione e cross per poi aggiungersi al resto della squadra. L’ex Spal ha infatti concluso la tattica con i compagni e può considerarsi recuperato per la sfida di mercoledì sera.



Dei titolari contro il Crotone oggi erano assenti Reina, Correa e Immobile, ma tutti e tre sono attesi domani in campo nel Lazio Training Center. Niente allenamento anche per il giovane Armini, ieri sconfitto con la Primavera contro l’Ascoli, Luiz Felipe infortunato e l’acciaccato Akpa Akpro, fuori da mercoledì.