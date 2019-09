In una settimana tutti i cambiamenti della sua carriera: dalla sua ex Spal all'Europa League, giovedì prossimo, contro il Cluj. Manuel Lazzari, dopo un derby che poteva chiudere, giocato un po' sottotono, si ritrova contro il suo passato, la squadra che lo ha lanciato. Una telefonata di Inzaghi per convincerlo, questo il retroscena raccontato dal Messaggero. E una lunga, lunghissima trattativa tra Lotito e Mattioli per portarlo a Roma.



LAZZARI TORNA A CASA - 8 assist l'anno scorso contro la Spal, Semplici lo ha trasformato in una macchina da fascia. Inzaghi lo sta guidando, Manuel spera anche in Mancini: con la difesa a 4 per lui non c'è spazio, spera in una chance di arrivare all'Europeo. Magari con una buona parola.