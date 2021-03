Altro allarme fisico in casa Lazio. Allo scadere del primo tempo di Bologna, Manuel Lazzari aveva alzato bandiera bianca per un fastidio al polpaccio. L'esterno destro è stato costretto a uscire con tanto di borsa del ghiaccio applicata. Come riporta stamani Il Messaggero, l'ex Spal con ogni probabilità salterà la sfida (se si dovesse giocare) contro il Torino, nella speranza di rientrare per sabato contro la Juve. Nelle prossime ore verranno effettuati degli accertamenti che chiariranno la situazione del centrocampista. Nel frattempo si scaldano Lulic e Fares.