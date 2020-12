In attesa del fischio d'inizio di Lazio-Napoli, ai microfoni ufficiali del club biancoceleste ha parlato Manuel Lazzari. Ecco come si è espresso l'esterno destro del club capitolino: "Sappiamo che stasera ci aspetta una partita dura, affronteremo una squadra preparata reduce da una sconfitta immeritata. Vogliamo tornare al successo, il pubblico era il nostro dodicesimo uomo, ma dobbiamo comunque tornare alla vittoria. Aver avuto un giorno in più per lavorare ci è servito, stiamo meglio fisicamente, abbiamo risolto tanti problemi. Speriamo di tornare alla vittoria già stasera".