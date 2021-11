La Lazio scenderà in campo in Russia contro la Lokomotiv Mosca alle 18:45 (20:45 locali) e una volta terminato il match guarderà con attenzione cosa accadrà a Istanbul. Il Galatasaray infatti, capolista del gruppo E di Europa League con 8 punti, ospiterà il Marsiglia e avrà a disposizione il match point per la qualificazione al turno successivo come prima o seconda del girone. Dal canto suo per l'OM si tratterà quasi dell'ultima chance per mantenersi in corsa. Con 4 punti e gli scontri diretti a favore contro la Lazio seconda a quota 5, a Instabul la squadra di Sampaoli dovrà vincere per tornare di prepotenza a insidiare la prima posizione. Col pareggio verrebbe tutto rimandato all'ultima giornata, ma il destino non sarebbe di certo nelle mani del Marsiglia. A rendere ancor più difficile la trasferta turca ci sono le assenze per i francesi: out due titolari come Rongier e soprattutto Payet per squalifica.