In attesa dell'ok dall'indice di liquidità, la Lazio progetta nuovi colpi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti osservano con particolare interesse Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte. L'intesa è sulla base di un quinquennale da 2,5 milioni di euro. Con i tedeschi c'è intesa per un prestito a 2 milioni con obbligo di riscatto a 20.