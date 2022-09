C'è apprensione in casa Lazio al rientro dalla trasferta di Genova. Oltre al pari beffardo contro la Samp, ci sono anche gli acciacchi di Felipe Anderson e Romagnoli a far storcere la bocca ai biancocelesti. Entrambi usciti anzitempo ieri, dei due è il brasiliano a preoccupare di più.



TAGLIO PROFONDO - Il taglio rimediato dal numero 7 sulla caviglia sinistra dopo trenta secondi lo ha costretto a stringere i denti per tutto il primo tempo, prima di alzare bandiera bianca. Necessari cinque punti di sutura, come ha confermato Sarri nel post partita. Sabato sera ci sarà il Napoli all'Olimpico. La speranza è che la ferita si rimargini il più possibile per permettere al sudamericano di scendere in campo. Altrimenti toccherà a Pedro, pure lui però non in perfette condizioni (dolori alle caviglie, ndr).



CRAMPI - Cambio precauzionale invece per il centrale difensivo. Il numero 13 ha accusato dei crampi e un indurimento alla coscia. Ha fatto lui un cenno alla panchina e dopo un rapido consulto staff e allenatore hanno preferito evitare di affaticarlo ulteriormente. I tanti impegni ravvicinati di questo avvio di stagione si fanno sentire per il classe '95, mai uscito dal campo fino a ieri sera. Visti anche i problemi della passata stagione legati alla pubalgia - ormai comunque completamente risolta - meglio evitare ogni tipo di rischio.