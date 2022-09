o. Questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto stamattina Ciro. Giusta quindi la scelta di non forzare la sua presenza stasera con la Nazionale in Ungheria. Il bomber avrebbe voluto stringere i denti, ora invece proverà a recuperare in tempo per la sfida di domenica.- Di fattiIn Azzurro ha svolto solo un lavoro differenziato nel week end. Sta seguendo un protocollo specifico di recupero, ma prima di giovedì molto difficilmente tornerà a correre col gruppo. Effettuerà una nuova risonanza magnetica, dal cui esito dipenderà la possibilità di vederlo in campo alla ripresa del campionato. Il capitano però non vuole mollare e c'è fiducia per provare a tentare il recupero fino all'ultimo.