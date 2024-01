Lazio, le condizioni di Patric non preoccupano. Rodia (medico sociale): 'Solo una contusione dolorosa'

Il Lazio - Lecce di Patric è durato solo 20 minuti. Il difensore biancoceleste ha alzato bandiera bianca dopo un contrasto con Almqvist. Le sue condizioni però non preoccupano lo staff biancoceleste. Il medico sociale Rodia ha parlato così nel post partita dell'Olimpico:



"Per Patric non siamo preoccupati, ha avuto un trauma contusivo particolarmente doloroso, ma siamo ottimisti. Attualmente la situazione della rosa è abbastanza sotto controllo, abbiamo recuperato quasi tutti con un po’ di fatica, forzando la mano nel derby per mettere in campo tutti. Speriamo ora di rifiatare perché anche noi dello staff abbiamo bisogno di riposo dopo queste situazioni complicate su cui abbiamo dovuto lavorare in fretta".