Ancora preghiere per Maurizio Sarri. Esaudite quelle per rivedere in campo Acerbi e (forse) Immobile, è già tempo di rifarsi il segno della croce per. La speranza per il tecnico della Lazio è che sulle condizioni dello spagnolo vengano confermate le prime impressioni di ieri sera. Lo staff sanitario dopo la partita ha parlato di lieve. Nelle prossime ore saranno effettuati esami diagnostici, augurandosi che non ci siano effettivamente danni a tendini o legamenti.Al 23° del primo tempo ieri, gli ampi gesti con cui il calciatore ha fatto capire di non poter continuare sembravano presagire qualcosa di grave. Non è uscito zoppicando il numero 9, ma levandosi la scarpa prima di andare in panchina ha lasciato intendere di aver sentito un forte dolore al piede sinistro. Lo ha confermato lo stesso Sarri nel post gara. Poi sono arrivate le parole dei dottori e un primo sospiro di sollievo:. Ma per averne certezza e capire i tempi di rientro bisognerà aspettare i risultati delle analisi di oggi.Difficile, ma non impossibile, unper l'ex Barça. Se saranno confermate le prime impressioni dei medici,. In ogni caso, se veramente non dovessero essere evidenziate lesioni, non dovrebbe prefigurarsi un lungo stop. Chi invece giovedì ci sarà sicuramente è Francesco Acerbi. A distanza di quasi due mesi dall'infrotunio al flessore, il difensore si riaggregherà oggi al gruppo e tornerà a disposizione. Rientro importante per dar fiato alla difesa, costretta perennemente agli straordinari da settimane. Segnali positivi anche da Ciro Immobile, che attende il via libera per tornare ad allenarsi. Se le orazioni di Sarri per Pedro saranno ascoltate, è possibile allora che almeno domenica prossima - se non già in Coppa - non siano più necessarie soluzioni di emergenza per schierare la formazione che affronterà il Napoli all'Olimpico.