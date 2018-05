La Lazio cerca un difensore centrale che possa sostituire Stefan de Vrij. L'accordo con Acerbi del Sassuolo è cosa fatta, meno quello con la società. Lo scoglio da superare, come sempre, è il prezzo. La società capitolina, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, avrebbe già offerto una cifra intorno ai 7 milioni, ma il Sassuolo ne vorrebbe addirittura 15. Solo un anno fa il Sassuolo ha ricevuto un’offerta di 13 milioni più bonus dai turchi del Galatasaray, non se n'è fatto nulla, Lotito è disposto ad arrivare a 10 milioni, altrimenti virerà verso altri obiettivi.



CALCIOMERCATO LAZIO - Acerbi non è l’unico obiettivo per la difesa. Alla Lazio servono due centrali, in Francia piace anche Diego Carlos del Nantes. Il brasiliano costa circa 10 milioni ed è seguito anche dal Marsiglia. Per arrivarci Tare dovrà cedere prima uno tra Bastos e Wallace.