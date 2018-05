Il campionato è appena terminato, ma già si comincia a parlare di ritiro estivo. In casa Lazio è ancora forte la delusione per la fine della stagione, con la Champions sfumata negli ultimi minuti di campionato. Una nuova stagione va preparata con cura, a partire dalla location del ritiro estivo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la prima parte del ritiro estivo della Lazio si svolgerà come di consueto ad Auronzo di Cadore, a partire dal 15 al 29 luglio. Seconda parte di stagione nuovamente in Germania, nella prima metà di agosto. Le date sono tutte da confermare, in attesa di ufficialità.