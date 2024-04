Lazio, le mosse sul mercato per rientrare nei nuovi parametri della FIGC

La priorità della. Mai come quest'anno, a prescindere da piazzamenti e rivoluzioni della rosa,che altrimenti rischiano seriamente di bloccare l'arrivo di qualsiasi rinforzo in estate. Da prossimo anno infatti entreranno in vigore nuovi parametri di bilancio imposti dalla FIGC per l'iscrizione ai campionati. Come spiega il Corriere dello Sport questa mattina, oltre all'indice di liquidità,Attualmente è fissato al 90%, ma nella stagione 2024-25 il limite scenderà all'80%.

I primi nomi in uscita per la Lazio tra giugno e agosto dovranno perciò essere tutti quelli di ritorno dai prestiti, se non saranno riscattati. e gli altri giocatori inutilizzati rimasti a Formello.sono i pesi più gravosi (a meno che il club non scelga di puntare sul loro rilancio), cui si aggiungono profili quali André Anderson o Lombardi, i cui contratti risultano ancora a carico della società biancoceleste. Anche l'eventuale addio di alcuni calciatori con gli stipendi più pesanti nella rosa attuale aiuterà la società a rientrare nei limiti, ma sarà poi comunque necessario sostituirli numericamente per consegnare una rosa completa a Tudor. Si prospettano quindi mesi di lavoro intenso pere il dssul fronte delle uscite, per poi agire in entrata e rifondare, come è nelle idee di partenza, il gruppo per aprire un nuovo ciclo.