Pioggia di insufficienze per l'arbitro Sozza sui quotidiani. La Lazio, sconfitta ieri dal Napoli, ha recriminato su diversi episodi sottolineati anche da Sarri nel post partita. Il rigore non concesso a Lazzari dopo il contatto con Mario Rui è il torto più grande, come scrivono tutti i principali giornali questa mattina.



IL MESSAGGERO - Arbitraggio a senso unico, secondo Il Messaggero. Oltre alla questione dei cartellini gialli comminati solo ai biancocelesti, c'è una spinta di Kim su Luis Alberto sul gol del pari, oltre alla gomitata di Mario Rui in area su Lazzari nella ripresa. "Il Var non lo richiama - si legge nel pezzo - e lui va avanti con la sua direzione facendo innervosire l'incontro".



GAZZETTA DELLO SPORT - Anche la rosea è sulla stessa linea: "l braccio del portoghese è largo e alto, ad altezza volto". E La domanda è sempre la stessa: "Sozza fa continuare e non viene richiamato al monitor dal Var Fabbri. Perché?"



CORRIERE DELLO SPORT - Il CorSport entra più nel dettaglio dell'intera conduzione della gara. L'atteggiamento del fischietto lombardo lascia perplessi: è apparso poco sicuro, e si è limitato "a fare la cosa meno impattante che la più giusta". Sul contatto incriminato in area fa segno eloquente che non c'è nulla. Ma fino a oggi si sono visti dare rigori anche più leggeri.