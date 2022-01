"Al lavoro per sbloccare l'indice di liquidità". Dopo averlo ripetuto per circa 20 giorni,. No, Lotito non è intenzionato ad immettere capitale per liberare così il mercato in entrata dal pantano della contabilità. Mada poter percorrere.Replicando identicamenteutilizzate per le uscite,. In pratica, per esempio, se un giocatore andasse via in prestito secco, un altro potrebbe arrivarne per sei mesi,(o inferiori) anche a livello di ingaggio. I circa 15-16 milioni che servirebbero invece per colmare il gap tra attività e passività correnti, rimangono strettamente necessari per fare nuovi acquisti, a prescindere dalle tempistiche di pagamento. La politica della società capitolina, come noto, è quella dell'. Tuttavia, l'idea di ottenere quei soldi dalle cessioni ha dovuto però fare i conti con la realtà di un'assoluta. E all'orizzonte non sembrano esserci novità in tal senso. Inoltre, in base agli accordi, gli introiti previsti da sponsorizzazioni e da pagamenti dilazionati per le vendite concluse nelle sessioni precedenti potranno essere contabilizzati solo per l'estate. Dunque nel quartier generale delle aquile ci si sta convincendo sempre di più ad orientarsi verso possibili trattative a titolo temporaneo e a costo 0.Al livello economico, per agire in questo modo,, che coprirebbe le spese burocratiche. Il club conta di farlo piazzando questa settimana almeno uno dei calciatori in uscita in, visto che nessuno di quelli fin qui già andati via ha portato incassi, ma solamente risparmi sugli stipendi. E ciò consentirà solo di tesserare Kamenovic. Nelle prossime ore saranno allora approfonditi i discorsi per Muriqi, per il quale - al contrario di quanto accaduto finora - si registra un'. Una volta concretizzata questa partenza, si potrà inserire in rosa un nuovo arrivo, sempre in prestito (secco o oneroso) con diritto di riscatto, per le stesse cifre totali. Sullo sfondo poi ci sono sempre le voci intorno a Lazzari, mentre il pressing del Valencia per Patric al momento è destinato a cadere nel vuoto, per eventualmente concretizzarsi a giugno, quando l'ex Barça si svincolerà. A maggior ragione dopo la partenza di Vavro, la Lazio non vuole ancor più alleggerire numericamente il reparto arretrato con un altro addio.