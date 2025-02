Getty Images

Non è colpa sua se anche oggi manca il clean sheet, anzi, il rigore lo aveva quasi parato. A parte quell'episodio, trascorre un pomeriggio senza particolari preoccupazioni.era tra i meno quotati per sbloccare la partita, ma di fatto oggi ha dovuto badare più alla rifinitura offensiva che alle coperture. Perfetti i suoi tempi di inserimento.pomeriggio relativamente tranquillo; lavora in anticipo su Ganvolua concedendogli davvero poco.contro un Monza poco pericoloso davanti, si concede qualche scorribanda offensiva in più. Nel primo tempo ha anche una buona chance per segnare, ma i piedi non sono quelli di un attaccante.

torna ad arare la fascia dal primo minuto dopo l’infortunio. Commette qualche imprecisione qua e là, ma la sua corsa fa tutta la differenza del mondo per la Lazio. (dal 19’s.t.salta scomposto e regala un rigore evitabile al Monza)alza il muro davanti alla difesa e morde le caviglie di qualsiasi avversario provi a ripartire passando dalla sua zona di campo.gestisce la sua condizione di diffidato senza timori. Prova anche tante giocate in verticale che creano sempre apprensioni agli avversari. Alla fine, su una di queste, trova anche l’assist per Dele-Bashiru.

: tiene l’acceleratore a tavoletta dall’inizio e quando combina con Marusic mette in difficoltà tutta la corsia sinistra degli avversari. (dal 19’s.t.impatta bene sulla gara, anche se il risultato era già acquisito. Scaraventa con cattiveria il porta il 5-1): con il Monza racchiuso nella propria trequarti, lui tra le linee non trova spazi e tempi per agire. Sciupa una buona occasione tentanto un dribbling di troppo, poi alza bandiera bianca già alla mezz’ora, dopo un contrasto (dal 34’p.t.sfrutta il filtrante di Taty per mettere in ghiaccio il match. Si regala addirittura la doppietta come ciliegina sulla torta di una gara senza storia).

Ha lo spazio per fare quello che vuole e lo fa. I difensori non lo tengono mai. Crea tantissimo, ma spesso manca l’ultimo tocco decisivo. Il mancato assist a Castellanos a fine primo tempo è eclatante. Si rifà nella ripresa servendo il 3-0 all’argentino. (dal 30's.t.sv)settimo assist stagionale per Marusic. Poi fa anche l’ottavo a Pedro. La difesa del Monza va in bambola completamente sui suoi movimenti. Infatti se lo perdono completamente quando mette dentro il 3-0 (dal 30’s.t.: ingresso in campo molto positivo, fa subito un assist a Pedro per chiudere la gara).

All.: incredibile che la sua squadra abbia finito il primo tempo con un solo gol di vantaggio. Partita preparata per essere dominata dall’inizio alla fine e così è successo.: mette le mani dove può per salvare la quantità infinita di pericoli che piovono dentro la sua area. Sui gol può fare poco: gli avversari sbucano da ovunque. Lui si immola come può su tutti i palloni.: male sotto tutti i punti di vista. Non tiene mai gli uno contro uno e spesso si perde anche la marcatura a uomo.: la Lazio affonda come un coltello nel burro. Lui riesce a fare poco sul suo lato per impedirlo. Prova a farsi valere almeno nel gioco aereo.

: contro Isaksen prima e contro Tavares poi, passa l’intera partita a rincorrere gli avversari senza acciuffarli mai.: funziona poco e male il suo filtro in mezzo al campo. Fa fatica anche a cucire la manovra in ripartenza. (dal 14’s.t.: entra a partita già indirizzata. Può far poco per incidere se non trasformare il rigore che vale il gol della bandiera): esce sconfitto da quasi tutti i duelli in mezzo al campo. Non è d’aiuto né in copertura, né in ripartenza. (dal 34’s.t.

(dal 32’p.t.: entra a freddo e fa veramente tanta fatica a tenere il passo di corsa degli avversari): un’ora in campo difficile da valutare visto che di palloni ne gioca pochi e lontani dalle zone calde (dal 14’s.t.: non trova spunti per provare a pungere nelle poche volte che il Monza si affaccia davanti (dal 34’s.t.: non vince un duello contro i difensori della Lazio. Non è d’aiuto nemmeno per provare a far salire la squadra e tentare di alleggerire la pressione. Unico acuto, il rigore che si guadagna saltando in testa a Lazzari.

: contro una Lazio così straripante era difficile sperare di portare a casa anche solo un punto. Non riuscire a fare neanche tre passaggi di seguito per larghi tratti del match è però ben oltre lo scusabile.