Lazio, le pagelle di CM: Anderson torna a brillare, Rovella disegna calcio

Tommaso Fefè

Lazio – Lecce 1-0





Provedel 6: reattivo nel primo tempo sulle due occasioni del Lecce. Solita sicurezza anche sulle uscite alte.



Marusic 6,5: alza il muro sulla fascia destra e non fa arrivare pericoli dal suo lato.



Gila 6,5: una diga in mezzo alla difesa. La qualità dei suoi interventi ormai non sono più una sorpresa.



Patric s.v.: si fa male a una spalla dopo 20 minuti. Sfortunato. (dal 23’ p.t. Romagnoli 6,5: anche entrando a freddo dà tanta sicurezza a tutto il reparto)



Pellegrini 6: spinge meno di quanto si aspetti Sarri da lui. Fa comunque buona guardia dal suo lato, anche contro gli inserimenti dei centrocampisti avversari. (dal 19’ s.t. Lazzari 6: spinge per ricacciare indietro il Lecce che provava ad accelerare per recuperare il risultato)



Luis Alberto 6,5: l’assist per Felipe Anderson è l’unica perla in una partita anonima; ma vale tantissimo. (dal 19’ s.t. Vecino 6: muscoli e fosforo per tenere al sicuro il risultato.)



Rovella 7: il migliore dei suoi. L’azione dell’1-0 nasce da una sua invenzione al limite dell’area.



Guendouzi 5,5: più impreciso del solito, soprattutto in fase di manovra. Anche l’interdizione questa volta ha lasciato a desiderare in diverse occasioni.



Zaccagni 5: nervoso e scarico mentalmente. Sbaglia troppi passaggi, anche facili e sciupa malamente l’1-0 in avvio di secondo tempo. (dal 33’ s.t. Immobile 5,5: lo scontro con Falcone nel finale, sapendo di essere diffidato, poteva evitarlo)



F. Anderson 7,5: regala tre punti alla Lazio tornando al gol, ma soprattutto ricominciando a giocare ai livelli che gli competono.



Isaksen 5: sbaglia tutti i palloni che gioca. (dal 1’s.t. Pedro 5,5: dà maggiore vivacità alla manovra, ma anche lui sbaglia parecchi palloni)





All. Sarri 6: Lazio con poche idee, ma confuse. Squadra scarica mentalmente e fisicamente dopo il derby. Partita risolta da una giocata dei suoi uomini migliori e gestita con lucidità nelle scelte dei cambi.