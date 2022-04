Lazio-Torino 1-1: Incolpevole sul gol preso. Ha giocato tantissimi palloni con i piedi senza sbagliarne nessuno. Attento in un paio di occasioni, soprattutto nel primo tempo sul tiro ravvicinato di Aina.: non trova le giuste misure per dialogare con uno spento Anderson. Le sue discese vanno tutte nel vuoto.: Per quaranta minuti perfetto. Poi ha la peggio in uno scontro di gioco ed è costretto al forfait (dal 42' p.t.: Fa il suo in marcatura, ma sembra sempre un passo indietro rispetto all'avversario): Contiene Belotti per un tempo. Poi arriva Pellegri e gli salta in testa. Nel secondo tempo, soprattutto è apparso poco lucido. Come il resto della squadra, peraltro.: Serata non facile dove si trova a fare a spallate con Aina. Poteva essere più preciso su qualche traversone da sfruttare per scardinare la difesa.: in ombra stasera, fino al 92'. Rischia anche qualche leziosità di troppo, quando invece da parte sua ci si attendeva concretezza e dinamicità. Poi si inventa il cross per l'1-1 e allora gli si perdona in parte la prestazione deludente: Fa il suo a centrocampo. Solito muro di contenimento cherisparmia un sacco di lavoro alla difesa nel primo tempo. (dal 23' s.t.: doveva provare qualche verticalizzazione in più per tagliare fuori le linee di pressing avversario): Dai suoi piedi sarebbe dovuta arrivare una risposta più concreta ad una partita complicata. Nel primo tempo ha gestito la manovra, ma senza creare nulla. Si è perso nella ripresa (dal 23' s.t.: Ha più gamba dello spagnolo e la fa valere contro la mediana granata. Anche davanti è più propositivo del compagno): Poche accelerazioni. In alcuni momenti sembra un fantasma. Si rende utile solo in avvio di ripresa, respingendo sulla linea un pallone diretto in porta (dal 39' s.t.: sottotono e poco incisivo oggi, fino ai minuti di recupero. Si infrange su Bremer senza riuscire a creare pericoli a Berisha, Poi sbuca sul cross di Milinkovic e salva almeno la faccia della Lazio regalando un punto.: tanto movimento incontro ai compagni per aiutare l'uscita dal pressing, ma davanti resta imbrigliato nella morsa della difesa granata.: Quanto sarebbe servito oggi Pedro per sbloccare la partita! I rimpianti però lasciano spazio alla consapevolezza che oggi sarebbe servita una prestazione più cattiva. Invece i suoi sono sembrati, poco lucidi e, a tratti, anche svogliati.