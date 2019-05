Torino-Lazio 3-1



Proto 6: non è particolarmente impegnato dai calciatori del Torino. La sua unica vera parata è sulla conclusione dal limite di Aina che disinnesca senza particolari difficoltà. Nella ripresa è costretto, senza particolari colpe, ad arrendersi a Falque prima, Lukic e De Silvestri poi.



Bastos 7: riesce a far valere spesso il suo fisico imponente. Riesce a cavarsela bene sia contro Belotti che contro Zaza. E’ il migliore tra i tre difensori della Lazio.



Acerbi 5,5: protagonista di diversi duelli fisici con Belotti. Non segue immediatamente Lukic in occasione del secondo gol del Torino e lascia così lo spazio al numero 7 del Torino per inserirsi e puntare la porta difesa da Proto.



Radu 5: dei tre difensori centrali schierati da Mazzarri nella formazione titolare è quello che viene messo maggiormente in difficoltà dagli avversari, anche perché sulla sinisitra, in fase difensiva, non viene sempre aiutato da Lulic.



(dal 37’ s.t. Capanni: sv)



Romulo 6: qualche buona incursione sulla fascia sinistra per il numero 27 biancocelesti che è bravo soprattuto a limitare Aina sulla propria corsia di competenza.



Parolo 6,5: bravo nel vedere il movimento di Immobile e nel servirlo in occasione del gol che permette ai bianconcelesti di accorciare le distanze. Nel finale sfiora anche il gol con un bel tiro dalla distanza ma Sirigu vola e mette in angolo. Badelj 5,5: gioca una buona partita ma solo a tratti. Non riesce a essere continuo per tutti i novanta minuti di gioco.



Jordao 6: prima da titolare per il centrocampista portoghese. Mette in campo grinta e voglia di fare ma poca concretezza e più volte finisce per bisticciare con il pallone. Nella ripresa Inzaghi lo richiama in panchina.



(dal 13’ s.t. Durmisi 5,5: quando entra in campo non riesce a dare un grande contributo alla squadra)



Lulic 5,5: in fase difensiva non riesce a dare l’aiuto necessario a Radu e De Silvestri ne approfitta riuscendo spesso ad arrivare sul fondo.



Cataldi 5: Inzaghi lo schiera a sostegno di Immobile ma il numero 32 bianconceleste non riesce a essere incisivo come dovrebbe. Si mette in luce solo con un bel traversone per Immobile che il centravanti non riesce a sfruttare.



Immobile 6,5: viene spacco fischiato da quelli che sono i suoi vecchi tifosi che non gli perdonano l’addio al Torino di tre anni fa. Fa valere la legge dell’ex segnando con un perfetto diagonale e, suo 2-1, sfiora anche la rete del possibile 2-2.





All. Inzaghi 5: la sua Lazio dà l’impressione di essere una squadra già in vacanza. Nel primo tempo non si vede mai nella metà campo avversario, un po’ meglio nella ripresa dopo il gol di Immobile ma dura troppo poco.