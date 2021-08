L’obiettivo dellaera quello di approcciare la prima pausa nazionali della stagione col bottino pieno e visto il pomeriggio dell’la missione è stata compiuta alla grande. Partita perfetta e 6-1 allo. Ecco i voti die compagni.: partita con pochi pericoli per l’estremo difensore spagnolo. Poteva respingere meglio sul tiro di Gyasi che ha portato al tap-in vincente di Verde sul vantaggio ospite. Con la collaborazione di Felipe Anderson fornisce il sesto assist dal 2007/08. Nessuno come lui nei top 5 campionati (Opta).: solita spinta e dinamicità, anche se sul gol dello Spezia si sbilancia troppo in avanti lasciando molto spazio a Gyasi. Al 25’ è costretto ad uscire per un problema al polpaccio destro. (: appena entrato si fa subito notare con due buone diagonali difensive. Da lì in poi normale amministrazione).: viene scelto in corsa dopo il forfait di Luiz Felipe nell’allenamento di stamattina, e lui ripaga Sarri con una prestazione diligente, caratteristica che non gli è mai mancata.: il Leone si conferma leader del reparto arretrato anche con mister Sarri. Sul gol cerca di mettere una pezza alle scalate sbagliate dei compagni. Da lì in poi totale controllo.: esordio migliore all’Olimpico non poteva esserci. Il soldatino di Sarri è sempre attento. Sull’1-0 avversario è costretto a stringere, per questo Verde è indisturbato dalla sua parte. Al 70’ tagliando tutto il campo segna anche un gol. Si tratta della seconda rete in carriera, la prima in biancoceleste.: il Sergente anche oggi ha giganteggiato per il centrocampo. Guai a farsi influenzare dalla sua assenza nel tabellino. Il numero 21 è vitale sia in fase offensiva che in quella di recupero per i suoi. (: entra bene e dà equilibrio).: fondamentale nel gol del pareggio. È lui a togliere palla a Colley. Dopo qualche uscita errata sale in cattedra, e quando lo fa il centrocampo è al sicuro.: il Mago oggi tornava in campo dal 1’. Per non farsi mancare nulla ha calato tre assist e all’85’ si è messo in proprio segnando da fuori area con la fascia di capitano. A occhio il numero 10 comincia ad assorbire i dettami tattici di mister Sarri.: dolcissimo il ritorno all’Olimpico per Pipe. Segna grazie a un sombrero su Amian come se fosse un ginnasta e 7 minuti dopo lo fa anche espellere il numero 27. Infermabile. (: esordio in Serie A per il prodigio classe 2004. 9 minuti in cui mostra subito la sua personalità).: in giornate così non lo fermi neanche col fucile. Il numero 17 apre le marcature con un pregevole scavetto dopo il quale arriva un destro da fuori e un colpo di testa da angolo. Tripletta e pallone a casa. Unica macchia il rigore sbagliato. 4 gol in 2 gare, non male per un attaccante a detta di molti inadatto per il 4-3-3. (: si vede poco, ma anche lui strappa il 6).: gli manca solo il gol. Fornisce un cioccolatino a Immobile sull’1-1. Non si ferma mai e comincia a trovarsi alla grande coi compagni di reparto. Sarri si sfrega le mani. (: il classe 2002 entra con buon piglio. Rischia l’eurogol saltando due avversari in area e all’85’ è suo lo scarico dietro per Luis Alberto).: il Comandante comincia a vedere il suo calcio offensivo e gli piace talmente tanto che non sente neanche i cori dello stadio. Sfatato il tabù della prima in casa. La sua creatura inizia a dare i frutti sperati e l’Olimpico già si stropiccia gli occhi.