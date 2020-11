Occasione sprecata per la. I biancocelesti con una vittoria sarebbero arrivati a 2 punti dalla vetta. Invece soccombono sotto i colpi della migliordella stagione.: ritorno da paura, nel vero senso della parola per Strakosha. Il portiere albanese ne subisce tre allo stadio Olimpico contro l’Udinese. Incerto sulla terza marcatura degli ospiti.: non è stato il solito Patric diligente. Il difensore spagnolo soffre molto le avanzate dell’Udinese, soprattutto di Pereyra. ().: come al solito è il leader della retroguardia biancoceleste. Il Leone è l’ultimo a mollare, ma anche lui va in difficoltà in questo pomeriggio negativo per la Lazio. Sfortunato nella deviazione che porta al vantaggio di Arslan.: soffre molto anche il difensore romeno. Sul terzo gol perde completamente la posizione e permette a Forestieri di calciare indisturbato.: l’esterno destro non spinge come al solito, un po’ come la Lazio. Nel primo tempo mette due cross importanti col mancino, ma anche la sua partita è sottotono.: non è il Parolo delle ultime gare, ma non è solo colpa sua. La Lazio è costretta a inseguire nel primo tempo e lui tutto sommato non è tra i peggiori. (: l’ivoriano come suo solito dà grande dinamismo, ma non basta).: il classe ’94 non coglie la chance dal 1’. Poche idee in fase di impostazione e troppo passivo al momento di difendere. Solo un tempo per lui. (: il brasiliano da un’altra spinta nella seconda frazione. Ingenue le proteste al 77’ che lo portano alla diffida).: poche luci, nella partita di Luis Alberto. Il Mago si accende solo a momenti, non dà il solo apporto al gioco biancoceleste e Inzaghi lo cambia. (: il Panterone entra e fa a sportellate, ma non dà la solita scossa alla partita).: altra giornata no per l’esterno. L’ex Spal sembra spaesato in campo. Sempre in ritardo, si perde le marcature in area e innesca il contropiede alla fine del primo tempo che porta allo 0-2 dei friulani. (: fare peggio di Fares era difficile. Il montenegrino dà più spinta del franco-algerino).: il Tucu ha subito un’occasione importante e la spreca. Per tutto il resto della gara cerca di accendersi, ma non ci riesce.: il bomber come al solito combatte, oggi però serviva ben altro alla Lazio. Trova comunque il gol perché ci crede sempre, anche sullo 0-3. Si conquista il rigore e lo segna superando Beppe Signori a quota 37, e staccando proprio l'ex attaccante della Lazio in Serie A: 108 gol a 107 con la maglia biancoceleste.: Dopo una lunga serie di voti positivi, stavolta Inzaghi sbaglia. O almeno il campo dice questo. Puntare su Cataldi e Fares probabilmente non è stata la scelta giusta, nonostante lui stesso come detto in conferenza stampa non sembrava volesse puntare sul turnover. Brutto passo falso per lui e la sua Lazio.