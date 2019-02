Frosinone - Lazio 0-1



Strakosha 6: il Frosinone combina poco in avanti e lui ne approfitta per rilassarsi tra i pali. I guantoni sono soltanto un accessorio stavolta.



Bastos 6: rischia sull'azione del rigore poi non concesso con l'ausilio della VAR. Per il resto controlla la veemenza avversaria senza imbarazzo.



Acerbi 6.5: pronto per tutto. Difende a zona, difende a uomo e poi imposta senza particolari sbavature. Esperto per andare in Champions senza dubbio.



Radu 6: jolly della retroguardia ospite. Per coloro che amano il fantacalcio è la pedina che non tradisce mai. Sei giusto e assolutamente meritato.



Marusic 5.5: le catene esterne non hanno convinto nella serata ciociara. Equilibrio dominante complessivamente nei duelli diretti. Sul suo versante Beghetto non è gentilissimo.



Parolo 6.5: il Tardelli dei tempi moderni. Il sudore sulla maglia non manca mai. Si prende le responsabilità che competono alle vere bandiere di una squadra, nelle gioie e nei dolori.



Badelj 4.5: lento come le auto sul raccordo nell'ora di punta. Poche idee per la manovra biancoceleste. Leiva è un'altra cosa e la differenza si nota nettamente. Dispiace per questo giudizio, ma l'impressione non è delle migliori. (dall'11 s.t. Leiva 6: entra e mette in ordine l'armadio della mediana laziale. Detta i tempi e ordina i passaggi dei compagni).



Luis Alberto 6: da lui il popolo laziale pretende sempre moltissimo. Discontinuo in questa stagione, si accende a sprazzi. Fuori per infortunio nella ripresa.



(dal 20' s.t. Lulic 6: sufficienza e poco da aggiungere per lui. Entra e si pone sulla fascia destra con diligenza).



Durmisi 5.5: agile e sgusciante. Due peculiarità tipiche del numero 14, ma ancora non espresse al meglio in questa annata nella capitale.



Caicedo 7: trova poco spazio da titolare. Questa è un'occasione ghiotta da non perdere. Lui c'è segna con un bolide mancino praticamente perfetto per esultare.



(dal 12' s.t. Berisha 5: il suo ingresso non soddisfa. Troppo spesso in difficoltà nel decidere il gesto da eseguire nell'impostazione).



Immobile 6.5: sacrificio e assistenza per i compagni. Oggi gioca anche "sporco". Fondamentale quando segna e quando porta la croce delle trame d'attacco.





All. Inzaghi 7: un guerriero in panchina. Il suo cuore batte per i colori bianocelesti. Perde la voce ogni domenica, ma torna a casa soddisfatto e consapevole di aver dato pure l'anima per la sua creatura laziale.