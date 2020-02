Parma-Lazio 0-1





Strakosha 6: bravo nelle uscite alte, para bene su Kurtic nel primo tempo



Patric 6,5: contiene Caprari sull’out destro e non gli concede mai la conclusione



Acerbi 6: qualche incertezza nei disimpegni, perde molti duelli con Cornelius



Luis Felipe 6: da centrale si comporta bene in marcatura su Cornelius



Marusic 6: prova ad affondare sulla fascia ma i biancocelesti sono più pericolosi sul lato opposto



(Dall’ 11’ s.t. Lazzari 6: velocità sulla fascia nelle ripartenze della Lazio)



Parolo 6,5: ex di turno che combatte a centrocampo



Lucas Leiva 6,5: il gioco laziale passa sempre dai suoi piedi, gran personalità ed esperienza



(Dal 36’ s.t. Cataldi sv)



Luis Alberto 6: giocate di classe soprattutto nell’ultimo passaggio, cerca spesso gli attaccanti



Jony 7: spinta continua sulla sinistra e diversi cross pericolosi



Caicedo 7: la palla gli capita sui piedi e Caicedo la spara in rete; al momento giusto e nel posto giusto



(Dal 16’ s.t. Correa 6: aggiunge intensità nelle ripartenze)



Immobile 5,5: pericoloso quando prende palla, ma stavolta è impreciso sotto porta





All. Inzaghi 6,5: la sua squadra rischia ma alla fine porta a casa tre punti fondamentali