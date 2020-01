Brescia-Lazio 1-2



Strakosha 6: Non deve compiere grandi interventi. Nulla può sul gol di Mario Balotelli con l’attaccante a mettere palla nell’angolino dove non può arrivare. Nella ripresa sventa la minaccia su conclusione ravvicinata di Bisoli.



Luiz Felipe 4,5: Errore da matita rossa sul gol di Balotelli. Sbaglia l’anticipo con l’attaccante del Brescia a non perdonare. Dei tre giocatori della difesa è il più in difficoltà nella marcatura. L’uscita di Torregrossa lo facilita nel compito nella ripresa.



Acerbi 6,5: Guida la difesa con la solita carica agonistica ed efficacia. In fase d’impostazione non lesina essere il centrocampista aggiunto. Nella ripresa alcune ottime chiusure salvano la Lazio da possibili pericoli.



Radu 6: Prestazione senza infamia e senza lode. Nella ripresa cala sotto l’aspetto fisico prendendosi anche un giallo. Un calo notato dalla panchina da Inzaghi che lo richiama dopo un’ora di gioco.



(Dal 14’st Jony 5 Entra e non lascia il segno se non per un giallo rimediato dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo)



Lazzari 7: Un motorino inesauribile sulla destra. Dai suoi piedi partono i palloni più pericolosi della squadra di Inzaghi. Fa ammonire Cistana ed è l’uomo più intraprendente dei 22 in campo. Trottolino.



Milinkovic-Savic 6: Un po’ sottotono rispetto alle ultime uscite. Fatica ad inserirsi in zona d’attacco cercando di dare equilibrio alla squadra in zona mediana. Le sue giocate sono mancate alla Lazio ma quella aerea all’ultimo respiro è determinante.



Parolo 6: Gioca al posto dello squalificato Lucas Leiva. Sbaglia poco ma risulta troppo lento nel fare ripartire il gioco della squadra. Rispetto alle sue ultime prestazioni si vede poco in fase offensiva. Esce nella ripresa



(Dal 14’st Cataldi 5,5 Non in perfette condizioni e per questo non parte dall’inizio. Inzaghi lo butta nella mischia nella ripresa ma non sortisce l’effetto sperato)



Correa 6: Gioca a schermo su Tonali in fase di non possesso, in quella di possesso palla si vede solo nella prima parte con alcune accelerazioni a mettere in difficoltà il Brescia. Nella ripresa, nonostante la superiorità, si vede molto meno. Va comunque vicino al gol con una conclusione da fuori area.



Lulic 6: Ci prova con un tiro a giro pericoloso nel primo tempo con palla fuori di poco. Rispetto al solito viene servito poco dai compagni preferendo la corsia di destra a quella occupata dal capitano.



(Dal 31’st Anderson Sv Non lascia traccia del suo ingresso in campo)



Caicedo 6,5: Gli viene annullato un gol dopo un tocco sotto porta su traversone di Lazzari. Si procura il rigore che Immobile trasforma mandando anche anzitempo Cistana negli spogliatoi. Nella ripresa serve l’assist ad Immobile con una calma olimpica al novantesimo: un vero talismano per la Lazio.



Immobile 7: Gioca per la squadra e quando ha l’occasione non la sbaglia. Infallibile dal dischetto ma in fase di conclusione si vede poco fino al 91' quando mette in rete il gol della vittoria: una sentenza.



All. Inzaghi 6,5: L’impronta del gioco della Lazio c’è e si vede anche a Brescia. Nonostante lo svantaggio iniziale la sua squadra non si perde d’animo e ha continuato a giocare con ottime trame di gioco e un ottimo lavoro con le ripartenze. Forse nella ripresa poteva osare di più.