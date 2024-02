Lazio , le pagelle di CM: Casale rovina una gara perfetta. Luis Alberto è glaciale

Filippo Caroli

Provedel 6,5: spedisce la conclusione di Gonzalez in avvio sul palo con un colpo di reni. Forse ha qualche colpa sul secondo gol, ma la conclusione era veramente forte. Chiude il bandone in diverse altre occasioni



Lazzari 5,5: un colpo al cerchio e uno alla botte in fase difensiva. Ma la sua spinta propulsiva manca tremendamente



Casale 5: ritrova il posto da titolare per le defezioni di Gila e Patric. Compie due interventi nei primi 20 minuti, uno clamoroso su Bonaventura che calcia a porta vuota. Vanifica tutto con un rigore procurato e con il troppo spazio lasciato a Bonaventura che trova il gol vittoria. Una prestazione rovinata



Romagnoli 6: gara tutto sommato attenta e puntuale. Ha poche colpe sui gol subiti



Marusic 6: partita onesta. Gonzalez gli scappa via un paio di volte. Ma tiene botta. Dal 46’ Hysaj 5: entra e si perde colpevolmente Kayode che solo soletto buca Provedel. Imperdonabile



Guendouzi 6: la sua partita è in realtà piuttosto scialba. Lo salva un assist dopo una bella progressione



Cataldi 5,5: non benissimo. Se la Lazio non riesce a macinare gioco è soprattutto per la mancanza di qualcuno che cucia la manovra. Passo indietro



Luis Alberto 7: 45 minuti difficilissimi in cui non riesce a far emergere la sua qualità. Poi si riscopre incursore e buca Terracciano con freddezza glaciale



Isaksen 6: costretto basso da un Sottil particolarmente ispirato, nel primo tempo non lo si vede praticamente mai. Però mette lo zampino nella rete dell’1 a 0. E porta a casa la pagnotta. Dal 46’ Zaccagni 6: ritrova il campo dopo oltre un mese. Dà boni segnali con un paio di giocate di grande qualità



Immobile 5,5: la Lazio fa una fatica tremenda a venir fuori, soprattutto nella prima frazione. La conseguenza è che di palloni gliene arrivano pochissimi e serviti male. Impalpabile. Dal 78’ Castellanos SV



Felipe Anderson 5: qualche movimento in profondità, ma non mette un pallone in mezzo e non azzecca un dribbling. Poca roba. Dal 78’ Pedro SV



All. Sarri 5,5: rispolvera Casale viste le assenze in difesa, una scelta che nei primi minuti pare più che azzeccata. Ma la Lazio gioca una partita estremamente arrendevole in un campo sì difficile, ma contro una Fiorentina in grande difficoltà. I suoi trovano anche il vantaggio, ma si sciolgono nel momento decisivo. Brutta battuta d’arresto.