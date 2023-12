Lazio – Frosinone 3-1: rigore imparabile. Sicuro nelle altre situazioni.: non subisce granché, ma è quasi nullo il suo supporto alla fase offensiva.: sicuro nei contrasti, sempre con i tempi giusti e mai in affanno nei recuperi.: al posto giusto nel momento giusto, sia in difesa, sia quando chiude il match col suo gol.: corsa e sostanza. Rompe in più di un’occasione il pressing avversario partendo palla al piede con personalità. (dal 8’ s.t.: gioca e difende in maniera ordinata, senza sbavature): macchia la sua buona partita concedendo un rigore evitabile, per un braccio inutilmente largo.: manca l’inventiva nel giocare il pallone. Si limita a svolgere il compitino. Molto meglio in fase di contenimento e rottura. (dal 40’s.t.: disinvolto nelle giocate come non lo era mai stato in questi mesi. L’odore di convocazione in Nazionale sembra averlo riacceso. (dal 20’ s.t.: dà sostanza alla mediana per limitare il palleggio del Frosinone.): prima dell’uno-due che ribalta il match era stato lui il più pericoloso. (dal 40’s.t. Pedro sv): in chiaroscuro per un’ora. Poi ribalta il match con un gol e un assist che scrollano via la negatività.: Sbaglia anche gli stop più semplici. È presente nella manovra come non si vedeva da un po’, ma fa più danni che altro. (dal 1’s.t.: in due minuti capovolge la gara e mette in seria discussione le gerarchie dell’attacco)All.: risolve la partita azzeccando i cambi, ma contro un Frosinone in totale emergenza era lecito aspettarsi di più sul piano del gioco.: reattivo sulla punizione di Zaccagni nel primo tempo. Sul gol del 3-1 poteva uscire megliofatica a tenere a bada Kamada, che svaria su tutto il campo. Sbaglia la marcatura su Castellanos sull'1-1.impreciso nelle marcature. Abusa delle maniere forti, anche se l'arbitro non lo punisce.onnipresente in area e sul lato sinistro. Tanti i salvataggi e gli assalti respinti.6: è adattato sulla fascia sinistra ma non lo dà a vedere. Fa bene i suoi compiti in entrambe le fasi.: sa sempre cosa fare con il pallone. Peccato per qualche tentativo di imbucata in verticale in contropiede andato a vuoto.: quando si accende crea sempre qualche apprensione agli avversari. (dal 43’ s.t.crea poco sulla sua fascia. In affanno quando deve ripiegare. Disastroso il retropassaggio che innesca il gol del 2-1 laziale.(dal 33’ s.t.: non ha grandi possibilità per incidere): freddo dal dischetto, in una partita in cui comunque non ha brillato. (dal 43’ s.t.: una sforbiciata acrobatica finita in curva nel primo tempo e poco altro. (dal 29’ s.t.: senza palloni giocati in avanti nei minuti finali può fare poco.): lavora più che altro da guastatore in zona avanzata. Non dà tregua a Rovella. (dal 29’s.t.: zero occasioni create): il Frosinone non subisce la Lazio e propone il suo gioco. Il risultato è figlio dell’inesperienza dei suoi nella gestione del vantaggio.