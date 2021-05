Con una vittoria simile a quella contro illasi assicura altri tre punti e continua la corsa alla. Ecco i voti dei biancocelesti in seguito al match.: sui gol del Genoa può poco. Trasmette grande sicurezza ai suoi e cala anche parate importanti come quella al primo tempo sul sinistro a giro di Strootman.: il calciatore montenegrino continua a giocare buone gare miste ad alti e bassi. Suo l’autogol sulla prima rete dei rossoblu. All’81’ si perde Shomurodov sul 4-3.: prova attenta del centrale olandese che risponde presente alla chiamata di Inzaghi. I pericoli del Genoa non arrivano mai dalle sue parti.: similmente a Hoedt il difensore romeno fa la solita partita molto attenta. Il 2-1 del Genoa arriva dalla sua zona. Esce troppo su Shomurodov, ma il colpevole principale è Lulic che si perde Ghiglione.: l’ex Spal parte alla grande. Nel corso del match cala un po’, ma nel finale torna decisivo con una gran chiusura su Scamacca.: non ha brillato come al solito, ma il Sergente biancoceleste è una sentenza a centrocampo. (All’83’: fa il suo dovere combattendo su ogni pallone).: altra grande partita da parte del regista brasiliano, dominatore del centrocampo. Dopo il Milan l’ex Liverpool si conferma su altissimi livelli. Peccato per il giallo, il nono stagionale, che lo fa entrare in diffida. (Al 57’: entra con grande voglia, ma è troppo irruento. Ingenuo al 79’ regala un rigore agli avversari che da lì si svegliano e accorciano ulteriormente le distanze).: nel primo tempo sonnecchia leggermente, ma nella seconda frazione, come successo contro il Milan, è decisivo. Sigla il 3-1 con un tiro a giro dei suoi (nono gol in campionato) e soprattutto serve il suo primo assist stagionale in Serie A. (All’83’: meno dinamico del solito e poco lucido negli ultimi minuti).: il capitano sta decisamente meglio, ma ancora deve raggiungere il 100%. Anche oggi prova di grande sostanza, anche se a inizio ripresa si fa bruciare da Ghiglione per il 2-1 momentaneo degli ospiti. (Al 67’: entra con un buon piglio).: alla fine il Tucu è ancora decisivo. Seconda doppietta consecutiva, che assicura altri tre punti alla Lazio. I biancocelesti si godono Correa nel momento più importante. (All’83’).: altro gol, il quinto nelle ultime quattro gare, stavolta su rigore dopo l’errore contro il Benevento. Sono 149 con la Lazio, come Piola (anche se ballano ulteriori 10 gol per quest’ultimo). I record della Scarpa d’Oro continuano.: serviva una vittoria e quest’ultima è arrivata. Tre punti con lo spauracchio, come accaduto col Benevento. La sua Lazio spreca molto rischia, ma continua la sua corsa al quarto posto. 11esima vittoria consecutiva all’Olimpico per i biancocelesti in questa Serie A, record di sempre.