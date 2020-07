Udinese-Lazio 0-0



Strakosha 7: miracoloso su De Paul e Lasagna. Tiene a galla i suoi con due interventi spettacolari.



Luiz Felipe 6,5: salva un gol praticamente fatto murando una conclusione di Lasagna a botta sicura. Esce per crampi a metà ripresa.



(dal 29’ s.t. Cataldi sv)



Acerbi 6: guida la difesa in maniera sicura e senza grossi rischi.



Radu 6,5: spesso in anticipo sugli avversari. Esperto nella gestione di alcune circostanze.



(dal 7’ s.t. Bastos 6: entra bene in partita, tenendo discretamente la posizione)



Lazzari 6,5: uno dei migliori in campo. Ha tutto per diventare uno dei migliori esterni destri d’Europa.



(dal 34’ s.t. Anderson sv)



Milinkovic-Savic 5,5: sbaglia spesso la scelta. Ha sui piedi due occasioni che, però, spreca malamente.



Parolo 6,5: prestazione di grande sostanza e sacrificio. In mezzo al campo corre per tre.



Luis Alberto 6: nel corso del primo tempo illumina più volte il gioco biancoceleste. Nella ripresa si spegne un po’.



Jony 5,5: praticamente mai pericoloso dalle parti di Stryger Larsen. Soffre un po’ il danese.



(dal 6’ s.t. Lukaku 6: sfrutta la fisicità per bloccare alcune ripartenze friulane)



Caicedo 5: commette spesso fallo su De Maio, sfruttando male le palle a disposizione.



(dal 34’ s.t. Adekanye sv)



Immobile 5: continua la crisi del bomber napoletano. Si vede poco dalle parti di Musso.





All. Inzaghi 5,5: non riesce ad approfittare del pareggio della Juventus a Reggio Emilia. I cambi con cui prova a vincerla sono un po’ tardivi.