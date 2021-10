non facile arrivare al tiro di Barrow ma sul secondo e terzo gol avrebbe potuto fare meglio.assente in fase di spinta e sicuro poco incisivo dietro. Da rivedere.poco reattivo, soprattutto sul gol di Barrow. L’attacco rossoblù fa quello che vuole e lui appare fin troppo disorientato.inizia meglio degli altri ma cala drasticamente nel secondo tempo, il nervosismo si fa sentire tanto da arrivare all’espulsione.anche lui bada di più a coprire piuttosto che spingere, spesso completamente estraneo dal gioco.(dal 13’ stnon incide e va in difficoltà).in mezzo al campo gli spazi son pochi e lui non ne trova, non spinge quasi mai e non illumina.(dal 13’ stentra ma non apporta un significativo contributo).giornata complicata anche per lui, i padroni di casa creano densità in mezzo e Barrow non lo molla un secondo.(dal 26’ stil Bologna pressa e lui fatica).difficile inventare quando gli spazi mancano, giornata da dimenticare per lui e compagni.(dal 26’ stsi allinea all’atteggiamento compagni).un paio di buoni inserimenti per cercare di scardinare la retroguardia del Bologna, poi cala.statico in mezzo all'area non si rende quasi mai disponibile per la ricezione. Un paio di occasioni per lui sprecate.(dal 35’ st).l'unico a creare qualcosa, soprattutto apprensione nei difensori. Sua l'unica occasione nitida.forse gambe pesanti ma sicuramente poco gioco e poco movimento. L'approccio aggressivo del Bologna forse lo sorprende impedendogli di controllare il gioco.