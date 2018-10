Lazio-Inter 0-3Inizia bucando un cross teso di Perisic, poi brividi su un tiro ad alta rotazione empre del croato nel primo tempo. Sul gol di Icardi non può nulla, blinda la porta sul colpo di testa di Vecino. Il tiro di Brozovic nemmeno lo vede, figurarsi l'altro gol di Icardi.: Suo il primo tiro dell'incontro (molto alto), dalla sua parte Perisic affonda. Il brasiliano è coraggioso, affonda il tackle quando serve, poi sui gol affonda con tutta la difesa.Sul gol di Icardi esce in maniera un po' avventata e non riesce più a rientrare in area dietro all'argentino, che è letale. Non lo controlla quasi mai, ed è una rarità.Dalla sua parte si infilano Vecino e Politano, clienti scomodi. Nella ripresa si fa ammonire per un brutto intervento, poi mostra a Vrsaljko le leggi della strada, con un muso a muso di poca educazione e tanta grinta. L'Olimpico apprezza. Ma è poco.(Dal 32' st Bastos s.v.)Il gol a Marsiglia sembra avergli impresso addosso un sacro furore, ma dura poco. Primo tempo con tunnel ad Asamoah, poi prova il bis di Marsiglia con tiro forte e teso deviato da Handanovic. Forse l'unico sussulto della ripresa.: Delizia l'Olimpico con un coplo di tacco d'alta scuola nel primo tempo, generoso ma sbaglia tanti palloni, troppi.Prende il posto di Leiva in un match delicatissimo, è autoritario, duro quando serve, maestoso in certe sue aperture. La Lazio va sotto, e lui si fa male. Inzaghi lo ha rischiato al rientro, stavolta non è andata bene. Esce dolorante.: Per lui occasione d'oro dopo l'ingresso in campo a Marsiglia. Entra in un momentaccio, ma nella ripresa è lui a suonare la carica con una punizione a giro velenosissima. Prova a mettere ordine nel caos che diventa la serata della Lazio).Inizia bene, e la Lazio gioca 20 minuti ok. Poi si perde, e la Lazio naufraga. Contro le grandi deve fare la differenza: prova la girata volante ma va male, icona della sua stagione sbilenca. Il vero Milinkovic dove sta? Fantasma.: Saettante sulla sinistra, è in gran forma e si vede. Il problema è che dalla sua parte è spesso solo, e dietro di lui si infila spesso Politano. Lotta molto, ma serve maggior qualità, e lui spesso non ce l'ha.: Inzaghi lo schiera vicino ad Immobile, lo considera in stato di forma eccezionale. Nel primo tempo prova ad aiutare la squadra a salire, nella ripresa abbozza un colpo di testa, e poco altro. Si sacrifica, ma non basta.: Almeno ci prova, e con grande qualità. Difficile capire come mai sia stato in panchina così a lungo) .Ha la palla buona nel primo tempo, perde l'attimo e Miranda lo stoppa. Sbaglia tanto ma per eccesso di zelo, prova ad aiutare la squadra, ma non basta. Icardi, dall'altra parte, ne fa 2.La solita Lazio contro le grandi nel primo tempo, pur avendo iniziato bene. Rinuncia troppo presto a Badelj (grosso rischio metterlo), nella ripresa la sua squadra esce diversa, più cattiva. Si becca con Spalletti, ma forse dovrebbe prendersela con i suoi, o con sé stesso: non ha mai vinto uno scontro diretto quest'anno.