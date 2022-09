Midtjylland – Lazio 5-1: sui gol può far poco. Ne sventa un terzo con una gran parata. Uno dei due rigori lo aveva anche parato, ma i suoi compagni dormono...: il meno peggio dei suoi lì dietro, ma non fa nulla per guadagnarsi la sufficienza.: serata da incubo. Ha sulla coscienza entrambi i gol del primo tempo. Sul secondo, in particolare, scivola goffamente per tentare di intercettare un pallone lentissimo, facile da leggere. La brutta copia di quello visto col Feyenoord.: la linea difensiva si schiaccia troppo sulle ripartenze avversarie e lui non riesce ad essere efficace in anticipo come in altre occasioni.soffre Dreyer e non ha il passo per sovrapporsi davanti. In questo sistema di gioco fa una fatica terribile a reggere i ritmi. (dal 6's.t.: almeno lui corre, ma contro Isakssen è un disastro come il compagno): in affanno contro i centrocampisti avversari che sembrano andare al doppio della velocità. (dal 6' s.t.: entra, segna e prova a dare la scossa alla squadra. Forse non era questa la serata giusta per farlo riposare): lento e compassato. Accusa la pressione avversaria ed è poco lucido quando c'è da rifinire la manovra. Poi concede anche il rigore del 3-0. Oggi un passo e mezzo indietro per lui, nel percorso di crescita in questo ruolo. (dal 23's.t.più mobile di Cataldi, ma ugualmente a corto di idee): si perde in leziosità inutili in una partita in cui serviva invece far sentire i tacchetti per rispondere colpo su colpo alla foga degli avversari.: irritante. A tratti dannoso. Non salta mai l'uomo e nel primo tempo perde un sacco di palloni spalle alla porta, favorendo il contropiede avversario. Nel secondo sparisce del tutto.: pochi palloni giocabili in area. Ma anche quando viene incontro al pallone per aiutare i compagni, non riesce a creare molto. (dal 30's.t.: l'unico che prova a suonare la sveglia nel primo tempo in una serata di torpore generale per tutta la squadra. E non era nemmeno al meglio della condizione (dal 6's.t.: un tiro sbilenco in 40 minuti e poche accelerazioni)All.: le scelte tattiche e di formazione non convincono. Oggi non si è visto nulla della sua Lazio. Ma non è riuscito nemmeno a trovare alternative per contenere la maggior dinamicità degli avversari.: Lossl 5,5; Thychosen 6, Sviatchenko6,5, Dalsgaard 6,5, Paulinho7,5; Olsson 6,5, Martinez 6,5 (dal 17's.t. Charles 6), Evander 7; Isaksen 7,5 (dal 30's.t. Chilufya 6), Kaba 7,5 (dal 41's.t. Andreasen sv), Dreyer 7 (dal 17's.t. Pione Sisto 6). All.: Capellas. 7