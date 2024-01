Lazio, le pagelle di CM: esordio da ricordare per Mandas, Zaccagni ancora uomo derby

Tommaso Fefè

Lazio – Roma 1-0





Mandas 7: non trema (a parte due rinvii sbilenchi), nonostante l’esordio in una partita da brividi. Salva il risultato a 5 dalla fine con una doppia parata su Belotti e Pellegrini.



Marusic 6: preciso e puntuale sulle diagonali. Impedisce alla Roma di arrivare sul fondo dal suo lato.



Romagnoli 6,5: al rientro dopo due mesi tiene bene fisicamente il confronto con il tandem offensivo della Roma.



Patric 6,5: sempre presente dove necessario per allontanare i pericoli. Insieme al compagno di reparto non concede un tiro in porta agli avversari.



Lazzari 6,5: su e giù per la fascia senza soluzione di continuità. Vince nettamente il duello a tutto campo con Zalewski (dal 21’ s.t. Pellegrini 6: bada saggiamente più a coprire che ad attaccare)



Vecino 5,5: Sarri sceglie lui per limitare gli approvvigionamenti a Lukaku e il piano funziona. Sbaglia però qualche appoggio di troppo e davanti poteva fare meglio in almeno 3 occasioni in avvio di ripresa.



Cataldi 6: bene la fase di copertura. Ordinato quando gestisce il pallone. Forse poteva rischiare qualche giocata in più in verticale. (dal 21’ s.t. Rovella 6: detta i riti per uscire dal pressing e dà una grande mano alla difesa contro l’accozzaglia di attaccanti buttati dentro da Mourinho nel finale)



Guendouzi 6,5: tanto lavoro sporco, ma fondamentale. Recupera una quantità spropositata di palloni in tutte le zone del campo.



Zaccagni 6,5: Freddo dagli 11 metri per decidere un altro derby dopo un primo tempo difficile contro Kristensen, che gli aveva preso le misure sul suo solito movimento a rientrare. Si arrende ai crampi nella ripresa. (dal 21’ s.t. Pedro 4: nessuna giocata degna di nota. Inutile il nervosismo nel finale che li costa il rosso e mette in affanno i compagni)



Castellanos 6,5: ingaggia uno spigoloso duello con Mancini sin dai primi minuti. Lesto e determinato nel procurarsi il rigore. (Dal 31’ s.t. Isaksen 5,5: più utile in aiuto alla difesa che per creare pericoli. Poteva gestire meglio in contropiede al 90’)



F. Anderson 5: si fa mangiare dagli avversari con troppa facilità, soprattutto nel primo tempo. Da falso 9 nei minuti finali non tocca quasi palla.





All. Sarri 7: Incarta ancora una volta il non-gioco di Mourinho con la qualità in palleggio. Si rivelano tutte azzeccate le scelte nelle rotazioni della rosa.