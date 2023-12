tanti tiri verso la sua porta ma nessun intervento di rilievo.: dalla sua parte la Lazio prova spesso a sfondare, confidando nelle doti di spinta dell'ex Napoli.: un liscio clamoroso in avvio spalanca la porta a Retegui che, per sua fortuna, alza troppo la mira. Antipasto di una gara vissuta in perenne sofferenza.(dal 20' stl'avversario è diverso, Puscas e non Retegui, ma anche la sua marcatura lo è).Retegui è isolato e indietro di condizione eppure da solo riesce a mettere spesso in difficoltà sia lui che Patric.fa subito male ai suoi vecchi colori confezionando il gol che sblocca l'incontro. Attento in copertura, sempre insidioso in costruzione.trova il primo gol in biancoceleste con un preciso piattone dal limite. Rete che lo galvanizza, come dimostra la palla che consegna a Pedro alla mezzora e il moto perpetuo che caratterizza la sua gara. Onnipresente e onnisciente.spada e fioretto per il regista cresciuto proprio nel settore giovanile rossoblù che si sdoppia nei ruoli di mediano e regista.ha i mezzi per far tanto ma troppo spesso si accontenta di svolgere il minimo sindacale.(dal 36' stfallisce malamente il colpo del KO alla prima palla toccata, sprecando a tu per tu con Leali).la sua gara dura meno di mezzora prima che i muscoli della coscia lo mettano KO. Sfortunato.(dal 27' ptentra quasi svogliato, sbagliando i primi tre palloni giocati. Poi si scuote e sfiora il gol in almeno altrettante occasioni).tanto lavoro sporco al servizio della squadra ma nessun pericolo portato alla porta del Grifone.(dal 20' stsfiora un gol dei suoi nell'unica palla veramente giocabile).: gara sonnolenta per l'ex Barcellona che si accende solo a tratti ma quando lo fa crea sempre qualcosa di buono. Circostanza che ne aggrava il giudizio.il gol di Guendouzi mette subito in discesa. Eppure contro un Genoa zeppo di seconde linee la sua Lazio si accontenta ancora una volta di portare a casa il massimo risultato con il minimo sforzo.