Lazio, le pagelle di CM: Guendouzi il migliore, Hysaj mai in partita

Andrea Piva

Torino-Lazio 0-2



Provedel 6,5: nel primo tempo compie un vero e proprio miracolo sulla conclusione di Vlasic. Attento nelle uscite e questa volta preciso anche quando è chiamato a giocare la palla con i piedi.



Marusic 6: Lazaro gli crea qualche grattacapo sulla propria fascia di competenza ma se la cava di esperienza. Nel secondo tempo viene spostato a sinistra e regge bene contro Bellanova.



Gila 5: fatica molto contro Zapata e spesso viene anticipato dall’attaccante colombiano. Nel finale lascia anche la sua squadra in dieci dopo due ammonizioni prese sempre per falli sul numero 91 del Torino.



Romagnoli 6,5: riesce spesso ad arginare gli attacchi del Torino mettendo una pezza a diverse situazioni potenzialmente pericolose. È il migliore del pacchetto arretrato della Lazio.



Hysaj 5: brutta prestazione del terzino. Per tutta la partita è costretto a inseguire Bellanova, che su quella fascia continua a sprintare e ad andare sul fondo, senza però riuscire mai ad arginarlo. Si vede poco anche in fase offensiva.



(Dall’1’ s.t. Lazzari 6: meglio del compagno che sostituisce, anche se questa sera è più semplice vedersela con Lazaro piuttosto che con Bellanova)



Guendouzi 7: è uno dei più positivi in casa Lazio. Sempre attento e sempre preciso quando è chiamato a giocare il pallone. Attacca sempre lo spazio quando ne ha la possibilità e così facendo porta anche in vantaggio la Lazio a inizio secondo tempo.



Cataldi 6,5: è costretto più che altro a una partita di contenimento ma quando ha la possibilità di andare in avanti riesce a fare malissimo al Torino. Suo il gol del 2-0: batte Milinkovic-Savic con una conclusione precisa all’angolino.



Luis Alberto 7: nel secondo mostra tutta la sua qualità tecnica con due assist di pregevole fattura in occasione dei due gol biancocelesti: prima l’imbucata per Guendouzi, poi il tacco per liberare al tiro Cataldi.



Isaksen 5,5: viene ben contenuto da Masina per tutta la partita e si accende solamente a tratti. Gli manca la continuità per tutta la gara.



(Dal 30’ s.t. Pedro: sv)



Immobile 6: non si può certo dire che non mette in campo voglia e grinta, spesso lo si vede anche rincorrere gli avversari nella propria metà campo nel tentativo di recuperare il pallone. Di occasioni per segnare non ne ha mai ma il suo velo per Guendouzi in occasione del gol è preziosissimo.



(Dal 10’ s.t. Castellanos 5,5: un po’ troppo pasticcione)



Felipe Anderson 5,5: non riesce mai ad accendersi veramente e a far valere le proprie qualità tecniche e la propria velocità.



All. Sarri 6,5: nel primo tempo la sua Lazio in campo non la si vede ma riesce a mantenere uno 0-0 prezioso perché all’intervallo Sarri è bravo a sistemare la squadra - togliendo anche Hysaj per inserire Lazzari - e alla fine viene premiato.